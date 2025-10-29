Lecce, con il Napoli buoni segnali. Ora servono i punti

Serviva una risposta ed è arrivata, malgrado il risultato. Il Lecce è uscito sconfitto di misura contro il Napoli, ma non ha demeritato al cospetto della capolista della Serie A.

Prestazione convincente

I giallorossi sono stati protagonisti di una buona prova. La squadra di Eusebio Di Francesco, infatti, è riuscito a limitare la compagine partenopea, correndo pochi rischi e provando a giocare con coraggio, al cospetto di un avversario sulla carta evidentemente superiore. Decisivi sono stati gli episodi. Da un lato il pesante errore dal dischetto di Camarda, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Dall'altro lato, la disattenzione sulla palla inattiva che ha portato al gol decisivo di Anguissa.

Segnali di crescita

Volendo tracciare un piccolo bilancio, nelle ultime cinque partite il Lecce ha certamente cambiato marcia. Di Francesco ha trovato la quadra e i giallorossi in campo si dimostrano solidi. A eccezione del primo tempo contro l'Udinese, i salentini hanno sempre interpretato al meglio i match, raccogliendo probabilmente qualcosa in meno rispetto a quanto mostrato in termini di prestazioni.

Nuove risorse

La sfida col Napoli, inoltre, offre spunti interessanti riguardo alcuni singoli. Si è rivisto il Banda dei tempi migliori, una autentica freccia sulla fascia sinistra. Un calciatore con le sue caratteristiche, al meglio della condizione, può certamente essere un fattore nel 4-3-3. Buoni segnali anche da Maleh, che da subentrato sta dimostrando di essere in palla e di poter dire certamente la sua. Ci sarà bisogno di tutti nella lunga strada verso la salvezza, lo sa bene mister Di Francesco che nelle sue scelte cercherà di tenere tutto il gruppo sulla corda.