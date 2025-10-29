Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale

La vigilia della gara con la Fiorentina ha assunto, per l'Inter, i toni della tragedia. Nella mattinata di ieri, a Fenegrò (a pochi chilometri dal centro sportivo della Pinetina, sempre nel comasco ma ad Appiano Gentile), il secondo portiere nerazzurro, Josep Martinez, ha investito con la sua auto un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica, uccidendolo sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, Paolo Saibene, abituato a recarsi a comprare il quotidiano nella stazione di servizio lì vicino, avrebbe avuto un malore e invaso la corsia della Provinciale 32, finendo contro la vettura guidata dallo spagnolo ex Genoa, che si è fermato a prestare soccorso. L’impatto è stato violentissimo: inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari arrivati con elisoccorso e ambulanza.

La Procura ha aperto un fascicolo e il portiere è indagato per omicidio stradale, atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri e degli inquirenti. L’Inter, profondamente scossa dall’accaduto, ha annullato la consueta conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, il portiere è in stato di shock.