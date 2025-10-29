Cesena, Mignani: "Orgoglioso di questo gruppo. Prova da squadra matura"

Dopo il successo per 2-1 sulla Carrarese nella decima giornata di Serie B, mister Michele Mignani si è presentato in sala stampa dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi per commentare la prestazione dei suoi e il primo successo casalingo stagionale.

“Secondo me il Cesena è partito bene – ha esordito l’allenatore bianconero – poi c’è stato un momento nel primo tempo in cui la Carrarese ha mosso palla con discreta qualità, ma senza creare veri pericoli. Noi siamo stati bravi, quando abbiamo accelerato, a sfruttare le occasioni a nostra disposizione. Probabilmente avremmo potuto concretizzarne qualcuna in più, ma la squadra ha interpretato la partita nel modo giusto.”

Mignani ha sottolineato la crescita della squadra sotto il profilo della maturità e della gestione dei momenti di gara:

“È stata una prova da squadra matura, consapevole che le partite durano 90-95 minuti. Abbiamo saputo gestire anche le fasi in cui il possesso era dell’avversario. Sono contento perché abbiamo dato continuità ai risultati ottenuti in trasferta e abbiamo finalmente regalato una vittoria al nostro pubblico, consolidando il percorso che stiamo facendo in termini di prestazione, applicazione e spirito di squadra.”



“Voglio dare merito a un gruppo eccezionale, sia a chi è subentrato sia a chi non è entrato. Tutti contribuiscono a rendere proficua la settimana di lavoro. Se non hai 22-23 ragazzi che lavorano intensamente, gli allenamenti non vengono bene: il merito è soprattutto di loro, di quelli che giocano meno e che stasera, quando hanno avuto la possibilità, l’hanno sfruttata al meglio. Al di là del risultato, la cosa più importante è che ognuno dia sempre il massimo per la squadra. Questo mi rende felice e orgoglioso di allenare un gruppo come questo.”