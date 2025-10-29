Sampdoria, Cuni: "Molto felice per il primo gol ma non per il risultato, volevamo vincere"

Primo gol in blucerchiato per Marvin Cuni. L'attaccante della Sampdoria ha realizzato l'1-1 nella trasferta di Empoli con un preciso colpo di testa da posizione ravvicinata. La punta ex Frosinone ha commentato la gara ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Sono molto felice per il primo gol ma non per il risultato perchè volevamo vincere. Siamo stati bravi a reagire ma volevamo il secondo gol, purtroppo non è arrivato. Ripartiamo da questo punto e pensiamo a domenica perché abbiamo una partita molto importante. Vogliamo fare bene in casa per noi e per i nostri tifosi".

SERIE B, 10ª GIORNATA

Martedì 28 ottobre

Cesena-Carrarese 2-1

34' Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3 39' Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro

Ore 20:30 - Spezia-Padova

Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol

Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Venezia 13*

Avellino 13

Padova 12*

Empoli 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10

Catanzaro 9*

Bari 9*

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 6*

Mantova 5*

*una gara in meno