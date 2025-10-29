Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria, Cuni: "Molto felice per il primo gol ma non per il risultato, volevamo vincere"

Sampdoria, Cuni: "Molto felice per il primo gol ma non per il risultato, volevamo vincere"
Oggi alle 08:34Serie B
Andrea Piras

Primo gol in blucerchiato per Marvin Cuni. L'attaccante della Sampdoria ha realizzato l'1-1 nella trasferta di Empoli con un preciso colpo di testa da posizione ravvicinata. La punta ex Frosinone ha commentato la gara ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Sono molto felice per il primo gol ma non per il risultato perchè volevamo vincere. Siamo stati bravi a reagire ma volevamo il secondo gol, purtroppo non è arrivato. Ripartiamo da questo punto e pensiamo a domenica perché abbiamo una partita molto importante. Vogliamo fare bene in casa per noi e per i nostri tifosi".

SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Cesena-Carrarese 2-1
34' Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3 39' Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol

Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*

*una gara in meno

