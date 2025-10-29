Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tutti uniti verso una vittoria che manca da 5 mesi: il Genoa si stringe attorno alla squadra

Tutti uniti verso una vittoria che manca da 5 mesi: il Genoa si stringe attorno alla squadraTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:30
Andrea Piras

Tutti uniti verso l'obiettivo. Un obiettivo che si chiama vittoria. Patrick Vieira ha le idee chiare. Ottenere i primi tre punti contro la Cremonese. Con una classifica sicuramente complicata, anche se siamo soltanto ottobre, il tecnico del Genoa mette da parte un attimo le prestazioni (che comunque sono state convincenti) e vuole ottenere solo il successo. "Prima i tre punti, poi il gioco", è il mantra che filtra dai muri di Villa Rostan e dall'erba dei campi del "Signorini" dove Vasquez e compagni hanno preparato il prossimo match di campionato.

Unità squadra-tifosi
Il tecnico rossoblù chiede a tutto l'ambiente di compattarsi attorno alla squadra per creare un blocco unico per andare in campo e portare a casa l'intera posta in palio. "Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi - ha detto ieri Vieira in conferenza - Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro ed è per questo che noi siamo determinati a fare la partita per dare a loro questa sensazione di vittoria".

Una vittoria che manca da cinque mesi
L'assenza di successi in campionato si fa sentire. Il Genoa infatti è da tanto che non sorride. Per ritornare all'ultima vittoria in questa competizione bisogna tornare indietro al 3-1 di Bologna firmato da Vitinha e da due reti di Venturino. Era il 24 maggio 2025, più di cinque mesi fa. E per trovare l'ultima vittoria a Marassi bisogna ancora andare indietro 4 aprile 2025, più di sei mesi fa, quando Zanoli decise la sfida contro l'Udinese per 1-0.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
