Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
Crotone, Arzignano, Union Brescia e Ternana. Queste le prime quattro squadre a strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Si torna in campo oggi a partire dalle 15.00, riflettori puntati sul derby fra Sambenedettese e Ascoli, che si gioca solo pochi giorni dopo quello di campionato a Del Duca. E pensare che erano passati 39 anni dall'ultimo derby.
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.