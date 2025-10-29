Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli

Crotone, Arzignano, Union Brescia e Ternana. Queste le prime quattro squadre a strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Si torna in campo oggi a partire dalle 15.00, riflettori puntati sul derby fra Sambenedettese e Ascoli, che si gioca solo pochi giorni dopo quello di campionato a Del Duca. E pensare che erano passati 39 anni dall'ultimo derby.

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE

Martedì 28 ottobre

Crotone-Foggia 1-0

33' Gomez

Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1

76' Nanni

Carpi-Union Brescia 0-1

36' Valente

Ternana-Campobasso 1-0

35' Pettinari

Mercoledì 29 ottobre

Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano

Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen

Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli

Ore 18:30 - Arezzo-Torres

Ore 18:30 - Ravenna-Rimini

Ore 18:30 - Sorrento-Trapani

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano

Ore 20:30 - Giugliano-Benevento

Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Monopoli-Potenza

Giovedì 30 ottobre

Ore 20:30 - Latina-Perugia

Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23