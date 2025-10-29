La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"

A meno di sorprese, nelle prossime ore Luciano Spalletti diventerà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il direttore generale bianconero Damien Comolli ha puntato con decisione sull’ex commissario tecnico della Nazionale, incontrato a Torino nelle scorse ore. Più indietro, ma fino all’ufficialità da tenere in corsa quantomeno formalmente, sia Raffaele Palladino (che ha avuto un contatto con François Modesto) che Roberto Mancini, sponsorizzato da Giorgio Chiellini in seconda battuta rispetto allo stesso Spalletti.

Cosa manca. La firma è possibile già nelle prossime ore, realisticamente l’annuncio arriverà dopo la partita con l’Udinese, quando a guidare i bianconeri ci sarà Brambilla, tecnico dell’Under 23. Restano da definire alcuni aspetti, a partire dalle garanzie tecniche, mentre la durata del contratto non sembra un problema, dato che Spalletti ha garantito massima apertura sul tema.

Del possibile approdo in bianconero, prima dell’incontro con Comolli, lo stesso Spalletti, protagonista con Francesco Totti del nuovo spot di Amaro Montenegro, ha parlato, aprendo in maniera netta, nonostante il tentativo di nicchiare: “Non sono la persona più indicata, posso dire che Tudor l’ho conosciuto ed è una persona seria. Chi arriverà dopo di lui è fortunato, perché trova una squadra allenata. Tutti vorrebbero allenare la Juventus: è un grande club, può essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. E magari sarà la sua, molto presto.