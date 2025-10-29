Conte e Allegri, Corriere della Sera: "Il Napoli vince e allunga, pari del Milan a Bergamo"
TUTTO mercato WEB
Sono emersi i primi risultati della nona giornata di Serie A, che hanno irrimediabilmente cambiato la classifica. "Il Napoli vince e allunga, pari del Milan a Bergamo", fa il punto della situazione il Corriere della Sera in taglio alto e in prima pagina oggi: Antonio Conte non cade a Lecce, basta un gol di Anguissa e un rigore negato a Camarda da Milinkovic-Savic per ottenere tre punti al Via del Mare.
L'Atalanta invece riesce a riprendere i rossoneri di Allegri: Ricci apre i conti alla New Balance Arena, il risveglio di Ademola Lookman costringe il Diavolo ad accontentarsi di un solo punto. In ordine di classifica, dunque, il Napoli campione d'Italia in carica scappa a +3 al primo posto, con il Milan primo inseguitore.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"