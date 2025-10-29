Conte e Allegri, Corriere della Sera: "Il Napoli vince e allunga, pari del Milan a Bergamo"

Sono emersi i primi risultati della nona giornata di Serie A, che hanno irrimediabilmente cambiato la classifica. "Il Napoli vince e allunga, pari del Milan a Bergamo", fa il punto della situazione il Corriere della Sera in taglio alto e in prima pagina oggi: Antonio Conte non cade a Lecce, basta un gol di Anguissa e un rigore negato a Camarda da Milinkovic-Savic per ottenere tre punti al Via del Mare.

L'Atalanta invece riesce a riprendere i rossoneri di Allegri: Ricci apre i conti alla New Balance Arena, il risveglio di Ademola Lookman costringe il Diavolo ad accontentarsi di un solo punto. In ordine di classifica, dunque, il Napoli campione d'Italia in carica scappa a +3 al primo posto, con il Milan primo inseguitore.