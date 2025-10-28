Rimini, incontro positivo per la cessione: attese novità per giovedì

È terminato l'incontro tra la proprietà del Rimini e la società multinazionale, quotata in borsa, che per ora vuole mantenere l'anonimato.

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la riunione si è chiusa molto positivamente e domani, giorno della partita di Coppa col Ravenna, ci sarà un ulteriore scambi di documenti. Giovedì, quindi, potrebbero esserci novità positive. Le tempistiche, però, non ammettono sconti: il tempo stringe sia per la poca disponibilità di cassa che per le scadenze, sempre più vicine, relative allo stadio.