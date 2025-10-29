Sabatini promuove Spalletti alla Juve: "L'uomo giusto al posto giusto nel momento ideale"

"Un’occasione ideale e imperdibile tanto per il club quanto per Luciano, un matrimonio perfetto". Parola di Walter Sabatini. L'esperto dirigente ha avuto Luciano Spalletti alla Roma e lo conosce molto bene. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex giallorosso ha raccontato il prossimo approdo alla Juventus dell'ex commissario tecnico azzurro: "I bianconeri hanno bisogno di qualcosa di più e Luciano è il genio ideale per risollevarli. La Juventus ha carenza di leadership in campo. Quando mancano i trascinatori, c’è bisogno di un gioco evoluto per azzerare i problemi. Adesso non basta fare le cose benino".

Sabatini prosegue affermando che non ha ancora parlato con l'ex mister campione d'Italia con il Napoli "ma se questa dovesse essere la scelta del club - sottolinea - Luciano sarebbe l’uomo giusto al posto giusto e nel momento ideale". La Juventus potrebbe essere addirittura morfina per Spalletti perché "sta soffrendo fisicamente per il fallimento con la Nazionale, non si dà pace. Il dolore che gli ha procurato l’esperienza azzurra non è da aspirina, ha vissuto ogni giorno a Coverciano con spirito patriottico".

"Spalletti per lenire il dolore ha bisogno di morfina in dosi industriali e - ha concluso - la Juventus può rappresentare quello per lui".