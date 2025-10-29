Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'

Il Napoli conquista tre punti preziosi al Via del Mare di Lecce, dove basta un gol di Zambo Anguissa per avere ragione della squadra di Di Francesco, che recrimina per un calcio di rigore fallito da Camarda sullo 0-0. Con questo successo gli azzurri ritrovano la vetta solitaria della classifica, aspettando la Roma. Decide la gara, come detto, una zuccata del centrocampista africano, invitato da Neres al tiro con un cross perfetto dal vertice destro dell'area di rigore.

Di Francesco recrimina: "Stasera mi girano un po' tanto"

"Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. Il rigore sbagliato condiziona le partite. Dal punto di vista tattico e dell'intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni a ridosso dell'area in cui potevamo essere più qualitativi. Mettere così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato. Non meritavamo la sconfitta, stasera mi girano un po' tanto".

Conte: "Siamo all'assurdo, qualcuno dice che gli infortuni ci aiutano"

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, prendendo anche un palo. Nel secondo la partita è stata giocata, poi c'è stato questo rigore che poteva cambiare l'indirizzo ma il nostro portiere è stato bravo e siamo stati bravi a prenderci la vittoria. Si dimentica troppo in fretta questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità di virtù. Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne. Siamo all'assurdo. Adesso in porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, ma qualcuno in estate si chiedeva perché il Napoli prendeva un portiere di valore".

Le ultime su KDB

Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite che ha fatto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'intervento chirurgico. Il 34enne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis.