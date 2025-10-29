Serie B, si chiude la decima giornata: tre gare questa sera, il programma completo

Serata ricca di colpi di scena nelle prime sei gare della decima giornata di Serie B. La Reggiana, nonostante le numerose assenze, ha superato la capolista Modena, permettendo al Cesena (vittorioso 2-1 sulla Carrarese) e al Monza, travolgente 3-0 sul campo del Palermo, di accorciare in classifica. Sale al quarto posto il Frosinone, protagonista di un netto 4-0 contro la Virtus Entella. Pareggi per 1-1 invece nelle sfide Pescara–Avellino ed Empoli–Sampdoria.

La giornata di chiude questa sera con Mantova-Catanzaro, Spezia-Padova e Venezia-Sudtirol, mentre Juve Stabia-Bari è stata rinviata a data da destinarsi.

SERIE B, 10ª GIORNATA

Martedì 28 ottobre

Cesena-Carrarese 2-1

34' Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)

Empoli-Sampdoria 1-1

77' Popov (E), 80' Cuni (S)

Frosinone-Virtus Entella 4-0

36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias

Palermo-Monza 0-3 39' Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi

Pescara-Avellino 1-1

5' Capellini (P), 29' Simic (A)

Reggiana-Modena 1-0

17' Bozzolan

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro

Ore 20:30 - Spezia-Padova

Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol

Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Palermo 16

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Venezia 13*

Avellino 13

Padova 12*

Empoli 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10

Catanzaro 9*

Bari 9*

Pescara 8

Sampdoria 7

Spezia 6*

Mantova 5*

*una gara in meno