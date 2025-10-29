Serie B, si chiude la decima giornata: tre gare questa sera, il programma completo
Serata ricca di colpi di scena nelle prime sei gare della decima giornata di Serie B. La Reggiana, nonostante le numerose assenze, ha superato la capolista Modena, permettendo al Cesena (vittorioso 2-1 sulla Carrarese) e al Monza, travolgente 3-0 sul campo del Palermo, di accorciare in classifica. Sale al quarto posto il Frosinone, protagonista di un netto 4-0 contro la Virtus Entella. Pareggi per 1-1 invece nelle sfide Pescara–Avellino ed Empoli–Sampdoria.
La giornata di chiude questa sera con Mantova-Catanzaro, Spezia-Padova e Venezia-Sudtirol, mentre Juve Stabia-Bari è stata rinviata a data da destinarsi.
SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Cesena-Carrarese 2-1
34' Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3 39' Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno
