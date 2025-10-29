Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"

Dopo il successo in Coppa Italia di Serie C contro il Campobasso, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato in conferenza stampa: "La nota stonata è che abbiamo creato tante occasioni e - riporta Ternananews.it - segnato solo un gol. Non esiste il turnover, tutti si sono fatti trovare pronti. Meritavamo un risultato diverso, qualche gol in più. Non basta essere bellini, dobbiamo essere cattivi. Dobbiamo lavorarci, non bisogna accontentarci della giocata ad effetto.

Coppa Italia obiettivo? Vado anche contro i miei interessi - ha proseguito -. Io l’ho fatta in tutte le categorie e vinta anche da calciatori. Dopo gli ottavi tutti la vogliono vincere. È un trofeo, puoi ottenere una posizione importante per i playoff, va rispettata. Non si può dire che uno può snobbare un trofeo che ti può dare anche una posizione importante nei playoff”