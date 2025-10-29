Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"

Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Oggi alle 08:49Serie C
Andrea Piras

Dopo il successo in Coppa Italia di Serie C contro il Campobasso, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato in conferenza stampa: "La nota stonata è che abbiamo creato tante occasioni e - riporta Ternananews.it - segnato solo un gol. Non esiste il turnover, tutti si sono fatti trovare pronti. Meritavamo un risultato diverso, qualche gol in più. Non basta essere bellini, dobbiamo essere cattivi. Dobbiamo lavorarci, non bisogna accontentarci della giocata ad effetto.

Coppa Italia obiettivo? Vado anche contro i miei interessi - ha proseguito -. Io l’ho fatta in tutte le categorie e vinta anche da calciatori. Dopo gli ottavi tutti la vogliono vincere. È un trofeo, puoi ottenere una posizione importante per i playoff, va rispettata. Non si può dire che uno può snobbare un trofeo che ti può dare anche una posizione importante nei playoff”

COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia

Articoli correlati
La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
Coppa Italia Serie C, anche Ternana e Union Brescia agli ottavi di finale Coppa Italia Serie C, anche Ternana e Union Brescia agli ottavi di finale
Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici... Il 'Made in Italy' veste la Serie C: Macron domina. L'analisi degli sponsor tecnici
Altre notizie Serie C
Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"... Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"... Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli... Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
La Top 11 del Girone A di Serie C: Caferri illumina un pomeriggio grigio per il Vicenza... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Caferri illumina un pomeriggio grigio per il Vicenza
Rimini, incontro positivo per la cessione: attese novità per giovedì Rimini, incontro positivo per la cessione: attese novità per giovedì
Rimini verso la cessione? D'Alesio: "Siamo tutti in attesa, noi pensiamo solo al... Rimini verso la cessione? D'Alesio: "Siamo tutti in attesa, noi pensiamo solo al campo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: David con Conceiçao e Yildiz a supporto
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Dybala falso nove. Pio Esposito titolare
4 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
5 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte
Immagine top news n.1 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.2 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.3 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.4 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
Immagine top news n.5 Secondo pari di fila per il Milan, settimo in questa Serie A per l'Atalanta: a Bergamo è 1-1
Immagine top news n.6 Il Napoli supera il mal di trasferta: Milinkovic-Savic e Anguissa hanno ragione del Lecce
Immagine top news n.7 Spalletti sempre più vicino alla Juventus: fumata bianca prevista nelle prossime ore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sabatini promuove Spalletti alla Juve: "L'uomo giusto al posto giusto nel momento ideale"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 9^ giornata LIVE: Dybala falso nove. Pio Esposito titolare
Immagine news Serie A n.3 Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte
Immagine news Serie A n.4 Soulé modalità terminator: vuole la doppia cifra con la Roma. E il Parma è un amuleto
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "A Bologna grande attenzione e dedizione, giocando con veemenza"
Immagine news Serie A n.6 De Bruyne è già in Belgio: oggi l'intervento, nella stessa struttura scelta da Lukaku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cuni: "Molto felice per il primo gol ma non per il risultato, volevamo vincere"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si chiude la decima giornata: tre gare questa sera, il programma completo
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Orgoglioso di questo gruppo. Prova da squadra matura"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Sul rigore dell'1-0 il contatto non è chiaro"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Padova: le aquile per sfatare il Picco, veneti continuare a stupire
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Mantova-Catanzaro: sfida tra deluse al Martelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, continuano i sedicesimi di finale: riflettori su Sambenedettese-Ascoli
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone C di Serie C: Ierardi vince il duello con Salvemini
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si inizia a parlare Milanese
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone A di Serie C: Caferri illumina un pomeriggio grigio per il Vicenza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.4 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…