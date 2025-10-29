Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Dopo il successo in Coppa Italia di Serie C contro il Campobasso, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato in conferenza stampa: "La nota stonata è che abbiamo creato tante occasioni e - riporta Ternananews.it - segnato solo un gol. Non esiste il turnover, tutti si sono fatti trovare pronti. Meritavamo un risultato diverso, qualche gol in più. Non basta essere bellini, dobbiamo essere cattivi. Dobbiamo lavorarci, non bisogna accontentarci della giocata ad effetto.
Coppa Italia obiettivo? Vado anche contro i miei interessi - ha proseguito -. Io l’ho fatta in tutte le categorie e vinta anche da calciatori. Dopo gli ottavi tutti la vogliono vincere. È un trofeo, puoi ottenere una posizione importante per i playoff, va rispettata. Non si può dire che uno può snobbare un trofeo che ti può dare anche una posizione importante nei playoff”
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Mercoledì 29 ottobre
Ore 15:00 - Atalanta U23-Alcione Milano
Ore 15:00 - Renate-Juventus Next Gen
Ore 15:00 - Sambenedettese-Ascoli
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
