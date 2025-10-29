Carrarese, Calabro: "Sul rigore dell'1-0 il contatto non è chiaro"

Il Cesena trova il primo successo casalingo della stagione battendo 2-1 la Carrarese nella decima giornata di Serie B. Al “Manuzzi” i bianconeri di Mignani capitalizzano al meglio le occasioni e confermano il buon momento di forma, mentre la squadra ospite esce sconfitta dopo una partita dai due volti.

A fine gara, il tecnico toscano Antonio Calabro analizza con lucidità la prova dei suoi:

“Iniziamo dagli episodi, perché nel complesso la prestazione è stata buona nel primo tempo e ottima nella ripresa. All’inizio siamo stati un po’ fumosi nella manovra, anche per merito del Cesena che ci ha pressato con intensità. Nel secondo tempo invece abbiamo giocato con più veemenza e concretezza, creando diverse situazioni pericolose.



Sul rigore dell’1-0, a mio avviso, non c’è chiarezza sul contatto, mentre è evidente la spinta di Diao da cui nasce il corner precedente. Detto questo, ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla: non c’è stato appagamento dopo la vittoria con il Venezia, ma tanta fame e voglia di misurarsi contro un Cesena forte e sostenuto da un ambiente caldo.”