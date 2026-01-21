Lecce, Corvino accelera sul mercato: Zanon della Carrarese in pole per la fascia destra
Il Lecce è pronto ad aggiungere un nuovo tassello alla rosa in questa finestra invernale di mercato. Dopo gli arrivi di Gandelman, Ngom, Fofana e Cheddira, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino lavora per completare il reparto difensivo con l’ingaggio di un laterale destro, ruolo diventato prioritario nelle ultime settimane.
L’obiettivo è individuare un vice affidabile di Danilo Veiga, considerando anche la probabile uscita in prestito di Kouassi. Le difficoltà emerse contro il Milan, con adattamenti forzati e il cambio di sistema da parte di Eusebio Di Francesco, hanno evidenziato l’urgenza di intervenire sul mercato.
In cima alla lista, secondo quanto riportato da Antenna Sud, c’è Simone Zanon, esterno classe 2001 in forza alla Carrarese. I contatti tra i club sono ben avviati e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare a breve, completando così il quinto innesto del mercato invernale giallorosso.
