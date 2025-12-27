Carrarese, Zanon: "Punto importante per la stagione. Ora ricarichiamoci"

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Mantova da casa Carrarese arrivano le parole di Simone Zanon. Queste le parole del calciatore del club toscano riportate da Voce Appanna:

“Per me non sono due punti persi ma un punto guadagnato. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra forte e allenata da un mister importante. Questo punto a fine anno ci servirà, ora dobbiamo staccare qualche giorno e ricaricare le batterie.

Probabilmente ci è mancata un po’ di incisività, ma non dobbiamo perdere la testa né esasperare le giocate andando tutti in avanti. Nessuna partita è stata buttata via: a Palermo e a Monza potevamo fare di più, ma ci sta perdere su campi del genere. Sul colpo di testa ho fatto il massimo, è stato bravo il portiere. Lo ‘scambio’ in campo con Bouah? Non lo proviamo in allenamento, ma lo facciamo già dall’anno scorso e mi trovo molto bene anche in posizione più arretrata.”