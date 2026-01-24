Live TMW Lecce, Coulibaly: "Ci è mancata la fortuna ma siamo sulla strada giusta"

Lassana Coulibaly parla nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Lazio.

Amarezza per non aver vinto?

"Un buon punto considerando l'avversario ma dobbiamo essere più ambiziosi. Oggi è mancata la fortuna ma dobbiamo continuare su questa strada per vincere e raggiungere la salvezza".

Cosa manca per arrivare al gol?

"Dal punto di vista offensivo abbiamo difficoltà, ma siamo consapevoli della nostra situazione. Dobbiamo lavorare in settimana, ma oggi penso che sia mancata soprattutto la fortuna, le occasioni in avanti ci sono state".

Come vi state trovando con Gandelman?

"Ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi ma oggi ha fatto bene, lo aiuteremo per dare il suo contributo a questa squadra".

Quanto pesa la partita col Torino?

"Dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi per provare a vincere, dobbiamo continuare su questa strada".

Sull'importanza dei centrocampisti in fase offensiva?

"La fase offensiva dipende anche da noi, oggi io e Ramadani abbiamo avuto delle occasioni".

Come ti senti al rientro dalla Coppa d'Africa?

"I primi giorni ero un po' affaticato, ma una volta rientrato mi sono focalizzato solo sul club. Sto bene fisicamente, abbiamo affrontato partite difficili, so di dover dare ancora di più per raggiungere la salvezza".