Lecce, Danilo Veiga: "Fase difensiva fondamentale. Con Di Francesco è cambiato tutto"

Arrivato a Lecce lo scorso gennaio dall'Estrela Amadora, Danilo Veiga, terzino destro cresciuto nel settore giovanile del Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in Salento attraverso i microfoni di TeleRama:

"La differenza è che il qui il calcio è più tattico - racconta -, c'è più intensità. In Portogallo non si lavora tanto sulla parte difensiva, ma sulla parte tecnica e offensiva, ma qui è diverso. L'obiettivo è la salvezza, quindi curiamo la parte difensiva, ed anche io devo fare meglio. Anche se mi piace attaccare, devo difendere. Prima di tutto sono un difensore. Il mister, su questo, ha cambiato la mia testa".

Spazio, poi, ad una valutazione sul successo contro il Parma prima della sosta per le Nazionali: Prima di tutto abbiamo mostrato lo spirito della squadra. Ora siamo più famiglia, giochiamo più insieme ed è la cosa più importante.

Infine arriva un'analisi su com'è cambiato il lavoro con il passaggio da Marco Giampaolo a Eusebio Di Francesco: Quando sono arrivato era una situazione diversa. Prima pensavamo solo alla salvezza, ora c'è un lungo percorso per fare punti. E' cambiato tutto: con Giampaolo, quando entravo, la difesa era a 5 e dovevo fare il quinto, ora devo fare il quarto. Sono caratteristiche differenti. In allenamento entrambi sono rigorosi e persone che lavorano molto".