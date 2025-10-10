Lecce, Danilo Veiga: "La vittoria col Parma ci ha dato morale ma dobbiamo migliorare"

Titolare nella prima vittoria raccolta a Parma, il terzino destro del Lecce Danilo Veiga è intervenuto in conferenza stampa parlando proprio della vittoria ottenuta al Tardini: "E' un successo importante, soprattutto per il morale. Stiamo lavorando molto e questa vittoria fa la differenza. Adesso dobbiamo continuare con questo percorso di miglioramento"

Quali sono gli aspetti da migliorare?

"Prima di tutto dobbiamo difendere meglio ed essere una squadra più sicura quando siamo in campo. Poi dobbiamo migliorare sull'essere cinici: fare gol quando ne abbiamo la possibilità".

Lei in cosa deve migliorare?

"Il campionato italiano è molto tattico e difensivo. Ci vuole grande attenzione ai dettagli. Io devo migliorare nella parte difensiva".

Quali sono alcune sue caratteristiche che vorrebbe trasferire al Lecce?

"Io sono un giocatore offensivo e posso fare la differenza in attacco. Inoltre ho una grande garra, voglia di vincere e spirito di sacrificio. Noi da soli non facciamo niente, dobbiamo restare compatti".

Dopo la sosta c'è il Sassuolo: la vostra è una difesa giovane, il loro un attacco navigato.

"Tutte le gare sono difficili, ma l'energia che portiamo noi giovani può fare la differenza. Loro hanno tanta esperienza ma noi se siamo qui è perché abbiamo qualità".

Quali sono le differenze tra Di Francesco e Giampaolo?

"Quando arrivai la situazione era diversa: dovevamo difenderci per fare punti e a me veniva chiesto di entrare per attaccare. Adesso mi viene chiesta attenzione anche in difesa. Questo è importante perché ora giochiamo anche per lo 0-0 e per prenderci un punto".

Come vive il dualismo con Kouassi

"La concorrenza fa parte del calcio. Dobbiamo dare il meglio e poi sarà l'allenatore a decidere. Io voglio giocare sempre e lavoro per raggiungere questo obiettivo".