Sfida salvezza al Via del Mare. Quotidiano di Puglia: "Lecce-Cremonese, sfida totale"

Un confronto diretto che può pesare molto nella corsa alla salvezza. Il Quotidiano di Puglia analizza la sfida tra Lecce e Cremonese, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Via del Mare, presentandola come uno scontro equilibrato tra due squadre diverse per filosofia ma molto vicine nei numeri. Entrambe le formazioni arrivano alla gara con 24 punti in classifica, ma con percorsi differenti. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha costruito il proprio cammino soprattutto sulla continuità, raccogliendo più punti nelle ultime settimane. La Cremonese guidata da Davide Nicola, invece, ha avuto un rendimento più altalenante ma con una maggiore tendenza al pareggio.

Anche i dati offensivi raccontano una sfida tra due attacchi poco prolifici. I salentini hanno segnato 18 gol in campionato, mentre i grigiorossi ne hanno realizzati tre in più. Non a caso le due squadre figurano tra quelle che tirano meno in Serie A: 266 conclusioni per il Lecce e 245 per la Cremonese.

La differenza emerge soprattutto nelle caratteristiche di gioco. Il Lecce punta maggiormente sul possesso, sulla pressione alta e sulla capacità di saltare l’uomo, come dimostrano i numeri dei dribbling riusciti. La squadra di Nicola, invece, si affida più spesso ai cross e alla presenza di due punte di ruolo nel sistema 3-5-2.

Sul piano difensivo il confronto resta molto equilibrato: il Lecce ha incassato 36 gol, la Cremonese 38. Margini minimi che confermano l’equilibrio tra le due squadre e rendono la sfida del Via del Mare uno snodo importante nella lotta per restare in Serie A. I numeri, insomma, raccontano una partita apertissima. Due squadre con caratteristiche diverse ma con un obiettivo comune: conquistare punti pesanti nella corsa salvezza. Una gara che, alla luce della classifica, assume sempre più i contorni di un vero spareggio.