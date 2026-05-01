Lecce, Di Francesco: "Non esistono gare facili in A, liberiamoci dalle pressioni"
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Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Pisa: “Nel ritiro abbiamo toccato tante corde, i ragazzi sanno quanto è importante questa gara. Dobbiamo smorzare un po' le pressioni e lasciarci andare, dobbiamo viverla con un po' di spensieratezza. Il Pisa nelle ultime partite ha fatto ottime prestazioni, creando tante occasioni. È una squadra viva, non esistono gare facili in A, dal mio punto di vista non meritano questa classifica. Camarda? È rientrato da poco, non giocava da quattro mesi ma non sapendo la sua tenuta forse è più utile a gara in corso”.
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