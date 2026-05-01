L'Inter tiene d'occhio il mercato dei laterali: piace Svensson del Dortmund
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Secondo quanto riportato da fussballdaten.de tra le squadre interessate a Daniel Svensson, esterno sinistro del Borussia Dortmund, ci sarebbe anche l'Inter. Lo svedese, 24 anni, si è ben distinto con i gialloneri, raccogliendo in questa stagione 43 presenze, segnando 4 reti.
Valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni e sulle sue tracce ci sono anche diversi club inglesi come Arsenal, Leeds e Liverpool. Il Dortmund lo ha acquistato dal Midtjylland per 8.3 milioni di euro fra prestito oneroso e riscatto. Il suo contratto scade nel giugno 2029.
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