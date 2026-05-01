Infantino: "È l'anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile"

Messaggio del presidente della FIFA, Gianni Infantino, attraverso i propri canali social:

"Il 2026 sarà un anno importante per il calcio, con la più grande Coppa del Mondo della FIFA che riunirà miliardi di persone per celebrare il nostro gioco.

Quest'anno è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite come l'anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, e la FIFA è orgogliosa di sostenere questa importante iniziativa insieme ai nostri partner. I volontari sono al centro del calcio, dalle comunità di base alla scena globale, portando passione, energia e dedizione in tutto ciò che fanno.

Con oltre 2,5 milioni di membri nella comunità dei volontari della FIFA, la loro contribuzione è inestimabile per la crescita e lo spirito del nostro gioco. A tutti coloro che danno il loro tempo al calcio e alle loro comunità, grazie".