Serie B, la Top11 della 37ª giornata: Pastina paradisiaco. Sorrentino comanda a Padova
Si è chiusa con il primo verdetto della stagione la 37ª giornata di Serie B. Il Venezia pareggio in casa dello Spezia e stacca il pass per il salto di categoria. Sorprendente e pesante, invece, il ko del Monza in casa del Mantova. Tre punti decisivi, invece, nella seconda parte della graduatoria quelli ottenuti da Sampdoria, Padova ed Empoli. Bari, ancora vivo.
Questa la Top11 della 37ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (4-3-1-2):
Sorrentino (Padova) 7.5 - Nel primo tempo non è chiamato a particolari interventi, nella ripresa si scatena: numerosi interventi importanti e infine il rigore parato a Russo, il momento decisivo di questa partita.
Zampano (Modena) 7.0 - Gol da manuale del crossista: volo sul secondo palo su assist di Zanimacchia, sorprende Micai e tutta la difesa. Ammonito per essersi tolto la maglia nell’esultanza – ingenuità che non offusca una prestazione da incorniciare. Spinge con qualità sulla destra.
Vicari (Reggiana) 7.0 - Il migliore della sua squadra. Gol di testa su corner di Bozhanaj che riapre la partita e tiene viva la speranza salvezza. In difesa lotta con grinta e carisma. Peccato che i compagni non lo seguano con la stessa intensità.
Bracaglia (Frosinone) 7.0 - Il suo è il gol che potrebbe valere la serie A, un colpo di testa vincente proprio nel momento di maggiore sofferenza per i ciociari. E’ già nella storia del club laziale.
Pastina (Padova) 8.0 - Prova difensiva perfetta e in più all'ultimo minuto realizza un gol fantastico che manda in paradiso il Padova e gli permette di festeggiare la salvezza.
Benaissa (Mantova) 7.5 - Protagonista all'improvviso. Gioca una partita nel complesso positiva, ma non largamente impattante. All'ultimo istante, però, quando l'inerzia sembra più dalla parte del Monza, regala i 3 punti ai suoi con un delizioso pallonetto ai danni di Thiam.
Hernani (Monza) 7.0 - Fa più lui dal suo ingresso che certi compagni in 90 minuti. Centra subito una traversa, batte l'angolo che porta all'1-2 e confeziona il momentaneo pareggio in coabitazione con Mota.
Hasa (Carrarese) 7.0 - Tra i più attivi: si accende nel duello con Berti e da lui nascono le iniziative più pericolose.
Johnsen (Palermo) 7.0 - Ottimo in tutte le fasi della partita, si sblocca anche quest'oggi.
Mancuso (Mantova) 7.5 - Prova da centravanti totale, che lavora senza sosta per i compagni ma sa anche rendersi pericoloso. La ciliegina sul suo primo tempo da applausi è la rete del 2-0. Non molla fino a quando resta sul terreno di gioco.
Pittarello (Catanzaro) 7.5 - Bella doppietta, centravanti vero in vista playoff.