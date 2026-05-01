Reti bianche dopo 45' tra Pisa e Lecce. Il risultato condannerebbe i nerazzurri
Reti bianche al termine dei primi 45' tra Pisa e Lecce, risultato che se da una parte permetterebbe ai salentini di guadagnare un altro punto sulla Cremonese, dall'altro spedirebbe in Serie B i nerazzurri con tre turni d'anticipo.
Risultato che rispecchia fin qui l'equilibrio visto in campo, col Pisa pericoloso con Stojilković in due occasioni: lo svizzero al 16' manda sull'esterno della rete a tu per tu con Falcone e al 22' si vede negare da un intervento di Tiago Gabriel il gol del vantaggio. Lecce che potrebbe passare per un pasticcio di Akinsanmiro che quasi fa autogol e costringe Semper all'intervento per evitare il peggio. Un cartellino giallo nei minuti finali a Caracciolo per un fallo di Banda. Servirà ben altro per cambiare le sorti della partita.