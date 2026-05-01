Hiljemark verso Pisa-Lecce: "Vogliamo i tre punti, la mia squadra non ha mai mollato"
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Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Lecce: “Vogliamo regalare una bella soddisfazione alla nostra gente, la vittoria non cambia nulla per la classifica ma l'obiettivo è portare a casa i tre punti. La squadra è ancora viva, non ha mollato mai: dobbiamo mettere in campo una grande prestazione, cercando di concretizzare le occasioni che si creano”. Sulla formazione: "Ho dato continuità perché nell'ultima partita la squadra ha fatto bene per 80 minuti":
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