Hiljemark verso Pisa-Lecce: "Vogliamo i tre punti, la mia squadra non ha mai mollato"

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima del match contro il Lecce: “Vogliamo regalare una bella soddisfazione alla nostra gente, la vittoria non cambia nulla per la classifica ma l'obiettivo è portare a casa i tre punti. La squadra è ancora viva, non ha mollato mai: dobbiamo mettere in campo una grande prestazione, cercando di concretizzare le occasioni che si creano”. Sulla formazione: "Ho dato continuità perché nell'ultima partita la squadra ha fatto bene per 80 minuti":