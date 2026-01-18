Lecce, Di Francesco: "Ottima la linea a 5, grande pressione del Milan nella ripresa"

Il mister del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta esterna per 1-0 sul campo del Milan nella sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A.

Altra ottima partita del Lecce a tre giorni di distanza: cosa si porta via e come l'avevate preparata?

"Un 5 ibrido e un po' asimmetrico, con Siebert che si occupato di prendere un riferimento che arrivava dalla sua parte. Credo che la linea abbia fatto un'ottima gara, difendendo bene nel primo tempo. Poi il Milan ci ha messo pressione e noi siamo risaliti meno di quello che volevamo, facendo troppi errori tecnici. Sul gol secondo me abbiamo commesso un errore, lasciandoli liberi sia sul cross che a centro area. Ci può stare un errore all'interno della gara, dove c'è stata tanta pressione da parte del Milan soprattutto nel secondo tempo".

Milan messo molte volte in fuorigioco: ci racconta anche la linea alta?

"E' un lavoro costante, di tutte le settimane. Penso che squadre come il Milan più le porti vicino alla tua area e più e facile che ti facciano male. Hanno fisicità e riempiono l'area di rigore. Sul gol Tiago e Siebert, che per me hanno fatto un'ottima gara, devono andare prima a difendere la porta e non si devono andare a schiacciare sul primo palo. Non mi piace guardare le responsabilità singolarmente, non sono stati aiutati dagli altri nel tenere qualche palla in più che avrebbe permesso di uscire dalla pressione del secondo tempo".

I 3 centrali erano una mossa per stasera o anche per il proseguo?

"L'anno scorso ho lavorato coi 5, per me non è un problema. Nelle scalate diventi spesso a 4, cambia poco. Non cambia il modo di ragionare, che è quello di lavorare sulla palla ed è una cosa che si può riproporre".