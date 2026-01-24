Lecce, Di Francesco: "Sento parlare di una Lazio in crisi, non dimentichiamoci che sono pieni di campioni"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato nel pre-partita contro la Lazio ai microfoni di Sky: "Non siamo riusciti a dare continuità di risultati per colpa nostra (vedi Parma); dobbiamo prendere dei punti importanti per la classifica. Sento parlare di una Lazio in crisi, ma pur sempre piena di campioni, ma troverà un Lecce che ha voglia di fare punti. Hanno una forte identità e un allenatore capace, sarà una partita diversa la loro rispetto a quella con il Como".

Avete bisogno di qualche rotazione in più durante la partita?

"Sono d'accordo con te, chi entra deve dare qualcosa in più. In queste rotazioni ci sono giocatori che devono fare meglio di quanto fatto finora".