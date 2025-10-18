Live TMW Lecce-Sassuolo, Di Francesco: "Abbiamo giocato per provare a vincerla"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Al termine di Lecce-Sassuolo, il tecnico Eusebio Di Francesco commenta l'incontro ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare".

17.10- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza post-partita.

17.20- Inizia la conferenza stampa di Di Francesco.

Si poteva fare qualcosa in più per provare a vincere?

"E' mancato il guizzo vincente, la prestazione di squadra è stata ottima. Mi è piaciuta la squadra per atteggiamento e determinazione, nel primo tempo non abbiamo concesso nulla al Sassuolo. Siamo mancati negli ultimi metri, un dato che va migliorato. Dobbiamo portare più uomini in area di rigore, dobbiamo ricercare più qualità. Siamo stati un po' sfortunati e un po' poco qualitativi. Sono partite che possono essere decise dagli episodi. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione, poi ci sono dati oggettivi che vanno migliorati, ma a questi ragazzi bisogna dar forza. I due attaccanti vanno supportati in questo momento, non criticati. Abbiamo bisogno dei loro gol e anche dei gol degli esterni, che possono fare meglio".

Che momento sta vivendo Stulic?

"Gli devo togliere il telefonino, così non legge niente...a parte le battute, deve continuare ad allenarsi bene, così come stanno facendo tutti gli attaccanti. La squadra mi sta dando grande disponibilità, dobbiamo trovare il particolare negli ultimi 15/20 metri. Quando si gioca con squadra più basse dobbiamo essere bravi ad aggirarle, avendo più pazienza. Questa squadra anche in passato è sempre stata abituata più a ripartire, piuttosto che a creare negli ultimi metri".

Quali sensazioni ha sulla squadra?

"Ora la squadra ha un senso di sicurezza, che non dobbiamo perdere. Ai ragazzi ho fatto vedere immagini importanti dal punto di vista degli atteggiamenti. Vedere Tiago Gabriel che esulta dopo una chiusura è significativo. Non dobbiamo mollare la presa".

Cosa le è piaciuto di più?

"Siamo stati pazienti ma potevamo esserlo un po' di più. I terzini sono stati molto bravi nelle due fasi. Ricordiamoci che i terzini devono prima difendere e poi attaccare bene. A me la squadra è piaciuta, ci sono tante cose positive. Vorrei vedere più qualità e spregiudicatezza negli ultimi metri, ma ci arriveremo. Abbiamo giocato per vincere, peccato non esserci riusciti".

Avevate lavorato sui lanci per le ali?

"Quando una squadra si chiude cerchi l'ampiezza. Abbiamo esterni più bravi a cercare l'uno contro uno e meno bravi a venire tra le linee. Nelle ripartenze c'è la possibilità di trovare la squadra più aperta e trovare spazi per vie centrali".

17.28- Finisce la conferenza stampa.