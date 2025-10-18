Torino, Tameze: "Dobbiamo credere in noi, se posso aiutare gioco anche in difesa"

Adrien Tameze, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Dobbiamo credere in noi, ci sono giocatori di esperienza e giovani che vengono dall'estero, il nostro ruolo è quello di aiutare il gruppo".

Oggi giocherai in difesa?

"Sì, ho questa facoltà e la fortuna di poter giocare in diversi ruoli: se posso aiutare la squadra come difensore lo faccio con piacere".