Torino, Tameze: "Dobbiamo credere in noi, se posso aiutare gioco anche in difesa"
Adrien Tameze, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Dobbiamo credere in noi, ci sono giocatori di esperienza e giovani che vengono dall'estero, il nostro ruolo è quello di aiutare il gruppo".
Oggi giocherai in difesa?
"Sì, ho questa facoltà e la fortuna di poter giocare in diversi ruoli: se posso aiutare la squadra come difensore lo faccio con piacere".
