Lecce, Gandelman: "Felice per il secondo gol, contentissimo per la squadra"
TUTTO mercato WEB
“E’ un bel momento, non potevo sperare in una partenza migliore. Sono felicissimo soprattutto per la squadra, era uno scontro diretto importantissimo in chiave salvezza. Chiaramente fa piacere aver segnato ancora". Laconiche, ma importanti le dichiarazioni di Omri Gandelman, centrocampista del Lecce che ha cambiato letteralmente la mediana giallorossa determinando il successo pesantissimo in uno scontro diretto vinto con merito.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Calcio femminile