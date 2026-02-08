Lecce, Gandelman: "Contento per la vittoria e per il mio primo gol"
Omri Gandelman parla ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Udinese.
Le tue sensazioni sulla partita?
"Innanzitutto sono contento per la vittoria, la squadra meritava questo successo. Poi sono contento anche per il mio primo gol in Serie A con questa maglia".
Cosa ti chiede Di Francesco?
"Ogni partita è differente, io mi faccio trovare pronto per fare tutto quello che mi chiede. Alle volte devo farmi trovare più a supporto dell'attacco, altre volte devo fare più densità a centrocampo. Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo finale".
Ci tenevate a vincere questa partita...
"In campo sono molto emotivo, volevo la vittoria più di qualsiasi altra cosa. I tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato una spinta incredibile con un'atmosfera pazzesca. Farò di tutto per aiutare il Lecce a conquistare la salvezza, sono estremamente motivato. Questa vittoria è importante per la classifica, avevamo bisogno di punti, spero sia solo l'inizio".
17.20- Finisce la conferenza.