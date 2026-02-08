Live TMW Lecce, Gandelman: "Contento per la vittoria e per il mio primo gol"

Omri Gandelman parla ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Udinese.

Le tue sensazioni sulla partita?

"Innanzitutto sono contento per la vittoria, la squadra meritava questo successo. Poi sono contento anche per il mio primo gol in Serie A con questa maglia".

Cosa ti chiede Di Francesco?

"Ogni partita è differente, io mi faccio trovare pronto per fare tutto quello che mi chiede. Alle volte devo farmi trovare più a supporto dell'attacco, altre volte devo fare più densità a centrocampo. Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo finale".

Ci tenevate a vincere questa partita...

"In campo sono molto emotivo, volevo la vittoria più di qualsiasi altra cosa. I tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato una spinta incredibile con un'atmosfera pazzesca. Farò di tutto per aiutare il Lecce a conquistare la salvezza, sono estremamente motivato. Questa vittoria è importante per la classifica, avevamo bisogno di punti, spero sia solo l'inizio".

