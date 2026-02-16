Lecce, Gandelman: "Il mister mi chiede di stare vicino alle punte, Sottil ha fatto un grande assist"
Omri Gandelman, centrocampista del Lecce a segno nella vittoria dei salentini sul campo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara.
“Prima di tutto sono davvero felice per il gol e per aver contribuito al successo della squadra. Sottil ha messo in mezzo una grande palla: è una situazione che proviamo spesso in settimana e sappiamo di poter essere pericolosi quando crossa in quel modo.
Eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita complicata, con tanti lanci lunghi e grande intensità. Il mister mi chiede di stare vicino agli attaccanti per creare scompiglio: oggi ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa la vittoria”.
