Lecce, Gandelman: "Che emozione il primo gol, ma oggi contava la vittoria"

Primo gol con la maglia del Lecce per Omri Gandelman, nel 2-1 sull’Udinese: “È una bella sensazione, ma alla fine la cosa più importante è aver vinto e aver tenuto i tre punti a casa. Sono contento per me e per la mia squadra”.

Il risultato non è mai stato in discussione

“Sì, sicuramente. Penso che abbiamo meritato la vittoria, siamo stati un po’ sfortunati con la traversa (colpita dallo stesso Gandelman, ndr), ma mi sentivo bene e sentivo che la squadra controllava la partita. Sono contento di aver vinto”.

Stai diventando già un leader a centrocampo.

“Cerco di portare le mie qualità, di aiutare la mia squadra e di dare la mia miglior versione possibile. Mi sento sempre fiducioso, darò tutto per la squadra e per raggiungere l’obiettivo”.\