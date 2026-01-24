Lecce, i convocati di Di Francesco per la Lazio: prima per Cheddira, in due out per il mercato

In vista della gara di questa sera tra il Lecce e la Lazio, in programma alle 20:45 al Via del Mare e valida per la 22^ giornata di Serie A, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati. Assenti Helgason e Marchwinski per motivi legati al mercato, presente invece l'ultimo arrivato Cheddira. Questa la lista completa:

Portieri - Falcone, Früchtl, Samooja.

Difensori - Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti - Coulibaly, Fofana, Gandelman, Kaba, Maleh, Ngom, Ramadani, Sala.

Attaccanti - Banda, Cheddira, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić.