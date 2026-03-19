Lecce, la grande paura è definitivamente alle spalle: Banda tornato in gruppo
TUTTO mercato WEB
Buone notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ritrova Lameck Banda dopo la grande paura durante la partita con il Napoli. Lo zambiano, che nei giorni successivi è anche diventato padre, è infatti tornato regolarmente in gruppo nella seduta di allenamento di oggi.
Oltre a Banda, è rientrato in gruppo anche l’israeliano Omri Gandelman. Assente Camarda, a riposo Gaspar e Coulibaly mentre Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile