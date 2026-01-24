Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Ramadani il migliore, male Cancellieri. Dia, altro che frizzante

Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Ramadani il migliore, male Cancellieri. Dia, altro che frizzanteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Lecce-Lazio 0-0

LECCE (A cura di Pietro Celeste)
Falcone 6 - Inoperoso eccezion fatta per un'uscita a valanga sulla conclusione di Dia da due passi, in cui è bravo a tenere dritta la barra dell'attenzione.

Veiga 6,5 - Annulla Zaccagni sulla fascia, andandolo più volte a tallonare anche irregolarmente. Stremato, rimane in campo, dopo averci deliziato anche con qualche scorribanda.

Siebert 6 - Attento e posizionale a prescindere da chi ha di fronte. Rude, vigile, ma impreciso con il pallone tra i piedi.

Tiago Gabriel 6 - Più aggraziato del suo compagno di reparto, quantomeno in fase di prima costruzione. Una sola conclusione della Lazio nello specchio è la testimonianza del buon lavoro svolto, nonostante il giallo rimediato nel finale.

Gallo 6 - Guardingo su un giocatore limitato ma muscolare come Cancellieri. Fa il suo compito, potendo gareggiare alla pari in velocità in un duello a lui convenevole.

Gandelman 6 - Nella prima frazione agisce sulla trequarti, vicino a Stulic. Nella ripresa c'è bisogno di energia e quantità in mezzo, per cui viene abbassato.

Ramadani 7 - Primato di chilometri percorsi nei ventidue iniziali in campo. Sfortunato nell'occasione della traversa con una conclusione dalla distanza dal peso specifico enorme.

Coulibaly 6,5 - Nel primo tempo primeggia nei duelli, cotanto di pulizia tecnica per sbrigliarsi degli avversari. Nella ripresa cala drasticamente, ma la prova rimane sostanziosa.

Pierotti 6 - Si mette in moto nelle battute iniziale, tramutando da inoffensive a offensive qualche transizione dei suoi. Dal 89' Tete Morente s.v.

Stulic 5,5 - Poco servito e quasi un oggetto avulso dal gioco in un sistema improntato più sulle fasce che attraverso le vie centrali. Dal 64' Cheddira 6 - Calcia dalla distanza pur scivolando. Unico appunto in una gara opaca complessivamente nella ripresa.

Banda 6 - Un paio di sprint a guadagnare metri e giri dalla bandierina. Confusionario e inconcludente, a discapito di quanto fatto vedere nelle ultime settimane. Dal 64' Sottil 6 - Protagonista in una delle poche conclusioni della partita. Tanta energia e foga.

Eusebio Di Francesco 6,5 - Gioca alla pari con una squadra sì in difficoltà, ma pur sempre con grandi valori tecnici. L'approccio come sempre è dei migliori, ma manca la solida lucidità nelle scelte e nell'esecuzione negli ultimi metri, ma lui può farci poco.

LAZIO (A cura di Pierpaolo Matrone)
Provedel 6,5 - Una bella parata su Coulibaly nel primo tempo e la massima attenzione nelle uscite sui lanci lunghi del Lecce. La Lazio ha tanti problemi, ma di certo non tra i pali (nonostante la cessione di Mandas).

Lazzari 6 - Preferito a Pellegrini, tiene bene contro Banda, non soffrendone la velocità. Dal 73' Pellegrini s.v.

Gila 6,5 - Nell'uno contro uno è pressoché insuperabile. Anche in serate in cui non è al meglio, come oggi che ha dei problemi allo stomaco, si conferma una garanzia. Dal 64' Provstgaard 6 - Un solo errore, senza conseguenze, poi regge bene in un momento in cui il Lecce comunque spinge meno del primo tempo.

Romagnoli 6 - Sarri lo definisce "irrinunciabile" perché è quello che guida la difesa. Lo fa anche al Via del Mare, rompendo la linea se necessario. Dovesse partire anche lui, la Lazio perderebbe tanto.

Marusic 6,5 - La Lazio è una delle poche squadre che difende di reparto e non a uomo, cosa più complicata, ma può farlo perché ha giocatori attenti e tatticamente intelligenti come lui. Non è un caso se Sarri non fa mai a meno di lui.

Taylor 5,5 - Corre tanto, in entrambe le fasi. Sufficiente il lavoro nella propria metà campo, lascia a desiderare dall'altro lato del terreno di gioco.

Vecino 5,5 - Senza infamia e senza lode. Mezzo punto in meno sullo scivolone nell'azione della traversa di Ramadani. Dal 64' Dele-Bashiru 6 - Entra con l'atteggiamento giusto, vince un paio di corpo a corpo grazie alla sua fisicità.

Basic 5,5 - Perde qualche duello di troppo con i centrocampisti del Lecce. Tenta qualche giocata, ma ha poca fortuna.

Cancellieri 5 - Si vede poco o nulla, non dribbla mai l'uomo (uno tentato, zero riusciti), pochissima precisione nei passaggi (intorno al 40-50%) e una miriade di possessi persi. Malissimo. Dall'81' Isaksen s.v.

Dia 5 - Al rientro dalla Coppa d'Africa, Sarri lo sceglie con soli tre allenamenti nelle gambe "perché l'ho visto frizzante". Ma la frizzantezza è evidentemente sfumata nel viaggio verso Lecce. Sfiatato, più che frizzante. Dal 65' Ratkov 5,5 - Non è ancora nei meccanismi ed è evidente. Più di una volta non s'intende con i compagni.

Zaccagni 5,5 - Difficilmente perde palla, ma anche lui stasera fa fatica a trovare lo spunto che forse più che mai servirebbe in questo momento.

Maurizio Sarri 5,5 - Un punto che torna a muovere la classifica grazie a una prova ottima dal punto di vista difensivo, il suo marchio di fabbrica. Ma davanti c'è parecchio da migliorare, forse anche perché non ha uomini adatti al tipo di calcio che vorrebbe esprimere.

Articoli correlati
Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare... Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Lazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce Lazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce
Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio
Altre notizie Serie A
Lecce, Ramadani: "Con questo atteggiamento e spirito ce la faremo" Lecce, Ramadani: "Con questo atteggiamento e spirito ce la faremo"
Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare... Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Lazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce Live TMWLazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce
Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio Live TMWLecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio
Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa" Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa"
Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce... Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Roma, offerta di 15 milioni al Tolosa per il nuovo obiettivo Methalie: ne servono... Roma, offerta di 15 milioni al Tolosa per il nuovo obiettivo Methalie: ne servono 25
Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Ramadani il migliore, male Cancellieri. Dia, altro che... Lecce-Lazio 0-0, le pagelle: Ramadani il migliore, male Cancellieri. Dia, altro che frizzante
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri: "Romagnoli ci guida la linea difensiva, è irrinunciabile. Dia l'ho visto frizzante"
Immagine top news n.2 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.3 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.4 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.5 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
Immagine top news n.6 Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca
Immagine top news n.7 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Ramadani: "Con questo atteggiamento e spirito ce la faremo"
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Sarri in conferenza stampa al termine dell'incontro con il Lecce
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco in conferenza stampa al termine della sfida con la Lazio
Immagine news Serie A n.5 Loyola sbarca a Pisa e guarda in alto: "Sarà solo il mio primo passo in Europa"
Immagine news Serie A n.6 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.3 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Immagine news Serie C n.4 Mantova, fatta per Fiori al Frosinone: si trasferirà in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, doppia operazione in uscita: Bassino a Cerignola e Djahl a Sion
Immagine news Serie C n.6 Ternana, il terzino Valenti si trasferisce in prestito al Poggibonsi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?