Juric: "La coesione per l'Atalanta è fondamentale. Ho grande fiducia nel recupero di Lookman"

Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: "Vogliamo affrontare al meglio queste partite per capire il nostro valore e su cosa possiamo migliorare. Sono comunque soddisfatto di quello che sta dando la squadra: ho visto molte cose positive".

La forza del gruppo è fondamentale per questa squadra?

"La coesione per l'Atalanta è fondamentale. Ritengo di avere tra le mani un buon gruppo e che si sacrifica tanto: anche chi è subentrato dalla panchina ha fatto bene. Questo aspetto mi piace molto: vedere una squadra sempre pronta a tutto".

Come si spiega tutti questi infortuni nelle settimane scorse?

"Accadono per tutta una serie di ragioni. Bisogna curare diversi aspetti: soprattutto quando ci sono tante partite di fila. La gestione dei carichi di lavoro sarà fondamentale".

Quanto è importante avere dietro il suo lavoro l'anima e l'entusiasmo di un popolo come quello dell'Atalanta.

"C'è un grande amore verso questi colori: ho riscontrato la stessa cosa ai tempi quando allenavo il Verona. Mi piace molto il senso di appartenenza della città di Bergamo nei confronti dell'Atalanta. Non noto molta differenza tra Spalato, Bergamo e Verona; abbiamo lo stesso DNA".

Come ha visto De Ketelaere e Lookman?

"Valuteremo, anche perché bisognerà capire le loro condizioni visti gli ultimi allenamenti. Tuttavia nutro una grande fiducia sul loro recupero a pieno regime".

