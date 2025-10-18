Sabatini fiducioso: "Andremo al Mondiale. Gattuso è entrato nella testa dei giocatori"

Lo storico dirigete Walter Sabatini, intervistato da Libero, ha parlato anche della Nazionale: "Se andremo al Mondiale? Sono ottimista. Dopo la sfortunata parentesi con Spalletti, Rino è entrato nelle loro teste e per un ct significa essere a metà dell’opera".

Se falliamo il terzo mondiale di fila?

"Un dramma sportivo, quelli veri sono altri…".

Che campionato sarà l’attuale, prima del mondiale?

"Lo prevedo bellissimo e affascinante, ricco di colpi di scena. Ma, ahimè, noto uno straordinario aumento di infortuni, soprattutto muscolari".

Troppe partite, non ce fanno fisicamente?

"Non è così. In Premier League giocano di più con meno infortuni. Direi che sarebbe il caso di migliorare la prevenzione, gli allenamenti, non affrettare recuperi dopo un infortunio e, negli stessi giocatori, aumentare la disciplina verso se stessi".

Quando rientrerà alla grande nel mondo del pallone?

"Presto. Per ora leggo e studio me stesso perché mi sono scoperto a 70 anni troppo ignorante".