Juve Stabia-Avellino, le formazioni ufficiali: Abate ne cambia 3. Biancolino infoltisce la mediana
Arrivano le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Avellino, match delle ore 17:15 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Vespe che si approcciano al Derby con tre novità rispetto al ko di Carrara, ovvero Varnier al posto di Ruggero in difesa, Piscopo anziché Reale sull'out sinistro della linea mediana e Candellone preferito a Burnete in avanti. Irpini che invece, rispetto allo 0-0 col Mantova, rinunciano ad un trequartista (Insigne) per inserire una mezzala in più (Sounas). Davanti tandem Russo-Biasci.
Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Varnier, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Piscopo; Maistro; Candellone. Allenatore: Abate.
Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Russo, Biasci. Allenatore: Biancolino.