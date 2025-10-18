Il Torino ricorda Gigi Meroni: maglia speciale (con scritta e farfalla) per la gara col Napoli

A 58 anni dalla sua scomparsa, il 15 ottobre scorso, il Torino ha voluto ricordare Gigi Meroni. E nel weekend in cui viene ricordato la Farfalla Granata il club granata continua a dedicare pensieri a una delle sue leggende. Tre giorni fa il Toro si è recato sul luogo in cui nel 1967 avvenne la tragedia, dove oggi si trova un cippo dedicato a Meroni: il cappellano del Toro, don Riccardo Robella, ha unito in preghiera diversi tifosi granata presenti, oltre al direttore operativo del club Alberto Barile, al Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro e ad alcuni ex calciatori come Nello Santin e Angelo Cereser.

Le iniziative non sono terminate e, come dicevamo, proseguiranno in questo weekend. Il Torino è impegnato tra poco nel complicato match interno contro il Napoli campione d'Italia. Per l'occasione i ragazzi allenati da Marco Baroni indosseranno una maglia speciale, per l'appunto dedicata a Gigi Meroni. Come mostrato dalla stessa società piemontese a mezzo social, i granata oggi scenderanno in campo con una maglia su cui è raffigurata una farfalla, in memoria della Farfalla Granata, e una scritta eloquente: "Sei tutto per me". Di seguito le immagini pubblicate dal Torino su X.

