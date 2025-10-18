Lazio, Sarri: "So che a gennaio molto probabilmente potremo fare mercato, ma aspettiamo"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta e del mercato di gennaio: "Ho parlato solo col direttore, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un'indicazione ufficiale a riguardo".

Come ha ritrovato Cataldi? Quali saranno i principi per vincere domani?

"Posso richiedere una parte delle qualità che si sono viste tre anni fa, quella squadra lì a livello di qualità tecnica aveva qualcosa in più. Questa forse ha più fisicità, ma se ricordiamo i giocatori persi durante gli anni erano giocatori di altissimo livello. È chiaro che parlo di umiltà perché la nostra situazione era difficile all'inizio e sta diventando ancor più difficile. Quando trovi una squadra come l'Atalanta la sofferenza e la fatica diventano qualità fondamentali, ma non bisogna mai confonderla con l'accettazione della sconfitta. Affrontiamo sulla carta una squadra molto più forte di noi, ma dal punto di vista tattico meno punti di riferimento diamo e meglio è. Cataldi è un giocatore affidabile, riesce a dare quello che ti aspetti nel 90% delle partite che gioca. Anche nell'anno del secondo posto ebbe un impatto importante, non mi sorprende".

