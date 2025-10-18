Italiano su Cambiaghi: "Ragazzo d'oro, se aggiunge gol e assist può diventare un top"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia della trasferta di Cagliari ha parlato così della sosta e di come procede il recupero di Immobile: "Sta iniziando a spingere, la prossima settimana forse si avvicinerà al gruppo squadra. Lo aspettiamo, nel momento in cui sarà al top verrà messo a disposizione, non vogliamo forzare le cose perché c'è il rischio che si trascini il problema successivamente".

Che Cagliari si aspetta?

"È una squadra che in casa riesce a sfruttare la spinta del pubblico. La Unipol Domus è un campo dove si fa fatica ad ottenere punti e in questo primo periodo il Cagliari ha fatto vedere ottime cose. È un avversario tosto. Pisacane lo conosco bene, sta dimostrando di essere bravo, ha un grande futuro davanti a lui".

Ha fatto i complimenti a Cambiaghi per il debutto in Nazionale?

"Sì, gli ho detto che io avrei pagato anche solo per giocare un secondo: lui è stato in campo tre minuti quindi deve essere orgoglioso. Nicolò è un ragazzo d'oro, disponibilissimo. Mi auguro di poterlo vedere crescere in maniera esponenziale perché ha ancora molti margini. Se riesce ad aggiungere gol e assist può diventare un top".

