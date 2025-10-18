Dionisi torna a Empoli: "Mi prendo la responsabilità del passato. Venderemo cara la pelle"

Prime parole dopo il suo ritorno sulla panchina dell'Empoli per Alessio Dionisi. Questo quanto evidenziato da EmpoliChannel a seguito della sua conferenza stampa di presentazione:

"Per me non è un passo indietro, ma un passo avanti – sottolinea –. Conosco l’ambiente, so che qui si fa calcio con serietà. È stato semplice dire sì. La fine brutta della prima avventura? Con la gente non era finita bene. C’erano state incomprensioni, anche per responsabilità mia. Avevo qualche anno in meno, qualche difetto di comunicazione. Me ne prendo la responsabilità.

Perché sono tornato? Quando il direttore mi ha chiamato, ho deciso subito di parlarci. C’è grande intesa, lo conosco dai tempi della Tritium: eravamo compagni di squadra, io ero capitano, lui giocatore esperto. Ritrovarci oggi all’Empoli, dopo tanti anni, è una bella storia di calcio".

Spazio, poi, ad una riflessione sulla gara di domani a Venezia: "Sarà una partita difficile. Il Venezia ha qualità in società, staff tecnico e giocatori. Ma anche noi abbiamo valori importanti: dovremo essere compatti, recuperare giocatori determinanti e, soprattutto, non perdere la nostra identità. Venderemo cara la pelle".

Infine una valutazione sullo stato di salute dello spogliatoio azzurro: "Le squadre dell’Empoli sono costruite con mentalità. I ragazzi sono mediamente giovani, e questo è un valore. Ripartiremo da quanto fatto da Pagliuca, che è un tecnico preparato, per crescere passo dopo passo. All’inizio conterà la continuità, poi arriverà la crescita. Io sono l’ultimo arrivato, ma non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo essere vogliosi, tirare fuori qualità, tutti insieme. Solo così possiamo distinguersi in una Serie B dove, in tre punti, si può salire o retrocedere".