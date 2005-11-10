Lecce, Maleh in vista della Juventus: "Sono in difficoltà, possiamo creargli problemi"

A tre gironi tra la sfida di campionato tra Lecce e Juventus, il centrocampista del club salentino Youssef Maleh è intervenuto a microfoni ufficiali della squadra. Queste le sue parole, ripartendo dalla vittoria di Udine per 0-3: "Abbiamo fatto una grande prestazione, tutto quello che avevamo provato ha funzionato. Anche il Mister ha confermato che è stata una delle nostre migliori partite".

Come si sente ad essere tra i protagonisti?

"Io sono molto contento, era il mio obiettivo da questa estate. In ritiro ho lavorato duramente. Quest'anno sto avendo più fortuna, voglio continuare così".

Come cambiano i suoi compiti a seconda dei compagni di reparto?

"C'è abbondanza ma questo è positivo per la squadra. Si crea quella sana competizione che ci permette si alzare il livello: giova a tutti. Io sono a disposizione del Mister e faccio quello che mi chiede".

Qual è il suo rapporto con Di Francesco?

"io sono tra i più vecchi e devo cercare di dare l'esempio. Il nostro rapporto è ottimo. Lui parla con tutti, ci dà consigli. E' importante anche per i meno giovani".

Qual è la chiave per continuare sulla scia di Udine?

"La chiave è il lavoro durante la settimana. Arriva una Juventus in difficoltà ma resta comunque molto forte. Dovremmo cercare di fare la partita al 100%, senza errori".

Il Lecce visto a Udine può mettere in difficoltà i bianconeri?

"Sì, anche se ogni partita fa storia a sé. Domenica scorsa abbiamo fatto una grande partita, domenica prossima speriamo di rifarne un'altra. Pensiamo a noi, a fare la prestazione e a dare tutto in campo".

Il Via del Mare sarà di nuovo esaurito.

"Questo stadio crea difficoltà a qualsiasi squadra avversaria. i tifosi si fanno sentire, per noi sono importante. Dobbiamo portarli dalla nostra parte con una grande prestazione".

Dopo le prestazioni le manca solo il primo gol in giallorosso...

"Sto lavorando in settimana anche per quello. Voglio portare alla squadra qualche gol, anche se l'importante è sempre che il Lecce faccia risultato".