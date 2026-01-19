Lecce o Milan per Camarda? Intanto l'attaccante si opera alla spalla: i tempi di recupero

Niente terapia conservativa. Francesco Camarda ha deciso di operarsi alla spalla infortunata. E’ quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport che fa il puto della situazione sull’attaccante del Lecce ma di proprietà del Milan. Il calciatore giallorosso infatti andrà presto sotto i ferri per sistemare una volta per tutte il problema che al momento lo sta tenendo lontano dai campi.

I tempi di recupero però non saranno brevi. Si parla di circa due-tre mesi con il giocatore che potrà tornare a calcare i green la prossima primavera ed essere poi definitivamente pronto la prossima stagione con i ritiri estivi. Il dubbio però è legato al suo futuro. Sarà sempre in Salento o sarà di nuovo in rossonero? La situazione per il momento è difficile da decifrare però a breve potrebbe essere presa una decisione.

Si parlava di un possibile ritorno alla base per Camarda che così avrà tutto il tempo per smaltire i postumi dell’operazione e prepararsi al meglio per il rientro. E sulla questione si era espresso proprio ieri il direttore sportivo del Milan Igli Tare ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match proprio contro il Lecce: "Ne parleremo con loro (il Lecce, ndr) dopo la partita. C'è il buon senso da tutte due le parti e decideremo cosa fare".