Francesco Camarda, i 18 anni del predestinato del calcio italiano. Fermo per infortunio

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Caterve di gol nelle giovanili, fino all'esordio in prima squadra con il Milan. Francesco Camarda è considerato uno dei predestinati del calcio italiano, in Serie A a 15 anni, con una deroga della FIGC. Il suo nome ha già fatto più volte il giro del mondo, anche perché è stato l'esordiente più giovane di tutti i tempi, battendo il precedente record di Wisdom Amey, che era un mese più vecchio al momento del suo esordio con il Bologna, nel 2021. Può sperare legittimamente di fare meglio di lui, visto che ora è alla Pianese in Serie C.

Quest'estate ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2028 prima di passare in prestito al Lecce. Con una formula particolare, tanto che i giallorossi venivano pagati a ogni presenza del centravanti. Un gol segnato, ora l'infortunio. Meglio in Under 21 dove, sotto età, è già riuscito a infilare quattro gol, quasi a consolidare la propria posizione: con i pari età è quasi irresistibile.

Certo, finire al Lecce di questa stagione non è stato semplice. Perché crea poco e segna altrettanto, al netto dei 27 punti in classifica che ora lo porterebbero virtualmente alla salvezza. L'anno prossimo sarà quello della consacrazione, forse sarebbe meglio una formula alla Nico Paz o alla Jacobo Ramon. Francesco Camarda oggi compie 18 anni.

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
