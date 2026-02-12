Camarda all'Inter? Lui precisa, ma... non c'erano già dubbi. Il suo futuro è al Milan

Francesco Camarda è stato al centro di voci di mercato a gennaio: restare al Lecce o tornare al Milan? La sua non era soltanto una decisione tecnica, ma anche medica, perché il problema al cercine non lo aiutava con le prestazioni in campo; ha deciso, alla fine, di operarsi e di restare in Salento fino al termine della stagione. Poi tornerà al Milan.

L'esordio

E in futuro? Intanto il classe 2008 pensa al passato: "L'esordio è stata un’emozione bellissima. Ero proprio piccolo in confronto agli altri giocatori. È stata un po’ una montagna russa. Un’emozione indescrivibile che auguro a tutti i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio. Vi auguro di esaudire tutti i vostri sogni perché sono ricordi che non dimenticherete mai. Il gol più bello? Per importanza dico quello con il Lecce contro il Bologna: il mio primo gol in Serie A. È un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita sempre. Il più bello è stato in un Milan-Cagliari circa due anni fa. Ma il più importante ora dico quello contro il Bologna”.

La precisazione

Poi, un bambino gli chiede: "Andresti mai a giocare nell’Inter?". Camarda sorride e risponde: "Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”. Poi precisa sui social: "Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno"