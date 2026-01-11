Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con Pellegrino

Punti importanti in palio oggi al Via del Mare. Lecce e Parma si sfideranno nel lunch match per cercare di allontanare la zona salvezza il più possibile. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta casalinga e per 2-0, i salentini contro la Roma mentre i ducali contro l'Inter. Gli emiliani di Carlos Cuesta hanno 18 punti in classifica e sono a +5 sulla zona pericolante rappresentata ora da Verona, che ha una partita in meno, e la Fiorentina. I giallorossi di Eusebio Di Francesco invece hanno una lunghezza di svantaggio rispetto agli avversari di giornata.

Le scelte di Di Francesco

Di Francesco si affida a Stulic al centro del tridente con Banda e Pierotti ai lati. In mezzo al campo con Ramadani e Kaba gioca Maleh mentre in difesa a protezione della porte di Falcone giocano Veiga a destra, Gaspar e Tiago Gabriel in mezzo e Ndaba sulla corsia di sinistra.

L'undici di Cuesta

Nel 4-3-2-1 di Cuesta giocano Corvi in porta, Delprato a destra, Valeri a sinistra e la coppia centrale formata da Circati e Valenti. In mezzo al campo con Keita ci sono Bernabé e Sorensen mentre Pellegrino in attacco è innescato da Oristanio e Ondrejka.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, Pierotti.

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.