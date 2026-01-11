Hellas Verona, Zanetti: "Giovane motivato, oggi deve dimostrare quello che sa fare"

Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Il calendario è molto difficile, stiamo incontrando squadre più forti di noi e questo ci obbliga a mettere in campo il nostro massimo per fare il meglio. Veniamo da una partita importante dove ci siamo ricordati che ce la possiamo giocare con tutti e questa sera abbiamo un ulteriore esame contro una squadra molto forte".

Il ritiro è stato un momento positivo?

"Ormai siamo in ritiro da più di una settimana, la risposta me l'hanno data sul campo perché è sempre lì che vanno date. Adesso abbiamo un altro esame molto difficile. Non dobbiamo assolutamente sbagliare atteggiamento e approccio. Dobbiamo fare di tutto per fare punti sempre, questa è la condizione nella quale ci siamo cacciati. Il nostro campionato è questo e oggi mi interessa vedere una squadra che ha capito la lezione".

Perché hai scelto Giovane e Gift-Orban?

"Giovane è rimasto fuori per motivi fisici nell'ultima partita, ne abbiamo 6 in 15 giorni avendo anche il recupero e in questa ritorna. Penso sia motivato, deve dimostrare quello che sa sa fare: è un giocatore importante per noi. Il segnale che ho voluto dare è che alla fine tutti i giocatori sono importanti per quello che è il nostro obiettivo".